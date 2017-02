iciHaïti - Sécurité : Réunion sur la Recherche & Sauvetage





Mardi, la Croix-Rouge Haïtienne (CRH) a participé à une réunion hautement technique sur la recherche et le sauvetage en cas de catastrophe aérienne. Était présent à cette réunion : le Président de la CRH accompagné de hauts cadres de la CRH impliqués dans la thématique des opérations d’urgence, de recherche et de sauvetage et de logistiques des opérations de réponses aux catastrophes, des représentants d’entités gouvernementales clés dont le Ministère de la Santé Publique, l’OFATMA, la Direction de la Protection Civile (DPC) à coté de ceux de l’Office National de l'Aviation Civile (OFNAC).



Les équipes SAR (Search And Rescue) de la Croix-Rouge Haïtienne, comptent s’engager dans des activités conjointes avec les SAR de l’OFNAC afin de se préparer pour des réponses conjointes en cas de catastrophe aérienne.



Soulignons que les membres d’Urgence SAR de la CRH, entrainés pour les sauvetages terrestres et en altitude par des militaires panaméens et par des cubains pour les sauvetages aquatiques, peuvent aisément compléter les équipes de sauvetage aéronautiques.



IH/ iciHaïti