iciHaïti - Culture : Haïti dans le défilé du carnaval de la Guadeloupe





Vendredi, Haïti a participé une fois encore cette année et avec brio, au défilé du Carnaval 2017 de la Guadeloupe. Haïti a amené le Rara à l'aéroport Paul Caraïbes de Guadeloupe, sous les yeux d’un public de voyageurs curieux, qui n'a pas manqué de filmer le spectacle inédit de la troupe haïtienne.



Par ailleurs, une rencontre a eu lieu vendredi soir avec la diaspora haïtienne de la Guadeloupe à la salle Georges Tarer. Ken Duval, le Directeur Général du Ministère du Tourisme a présenté les pôles touristiques d'Haïti, les opportunités d'investissement et de développement ainsi que les derniers chiffres des arrivées de touristes au pays. Cette rencontre a également servi aussi de prétexte pour inciter la diaspora à revenir en Haïti pour investir.



Suivez sur HaitiLibre.com comme chaque année les activités du Carnaval en Haïti les 26, 27 et 28 février. Joyeux Carnaval à tous !



