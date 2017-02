iciHaïti - Économie : Manque de fonds pour la reconstruction du Ministère de l'éducation





Mercredi s'est tenu une réunion à la Banque Interaméricaine de Développement (BID), sur la reconstruction du siège central du Ministère de l'Éducation nationale, à laquelle ont participé le directeur de Cabinet, des représentants de la Direction Générale, de la BID et de l’Unité Technique d'Exécution (UTE) du Ministère.



Comment accélérer le processus de construction en dépit du manque de fonds global pour achever les travaux, telle était la question au centre des échanges. Plus de 7 millions sont disponibles alors qu'il en faut 12 pour réaliser l’ensemble du projet http://www.haitilibre.com/article-16312-haiti-reconstruction-lancement-du-projet-de-chantier-du-nouveau-ministere-de-l-education.html



Il a été convenu d’adopter un processus graduel de construction par phase en attendant la disponibilité du complément des fonds pour achever les travaux. Ainsi : la base et la première dalle des bâtiments A et B ainsi que le parking seront réalisés et la construction complète du bâtiment C.



L'UTE a donné la garantie que des dispositions seront prises pour garantir les conditions de sécurité pour permettre aux employés d'accéder à leurs bureaux pendant la construction des autres phases. Un ingénieur sera recruté pour revoir l'étude structurelle et voir comment il est possible de faire des économies.



IH/ iciHaïti