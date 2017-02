iciHaïti - AVIS : Danton Léger met hors de cause le «Kaliko Beach Hotel»





Dans une note, Jean Danton Léger, le Commissaire du Gouvernement informe le public en général que le « Kaliko Beach Hotel all inclusive » n'est pas impliqué dans l’affaire de traite de personnes qui a conduit à l'arrestation d'une douzaine de suspects et la libération de 33 jeunes filles le 5 février dernier dans cet hôtel http://www.haitilibre.com/article-20025-haiti-flash-33-jeunes-filles-sauvees-avant-d-etre-vendu.html



Aussi, le parquet remercie les responsables de l'Hôtel pour leur franche collaboration dans cette affaire.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20025-haiti-flash-33-jeunes-filles-sauvees-avant-d-etre-vendu.html



IH/ iciHaïti