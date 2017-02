iciHaïti - CNSA : Sécurité alimentaire, 6 départements en crise





Suite à la sécheresse dans le Nord-Ouest, le haut Artibonite, le Sud-Est et le Nord-Ouest, au passage de l’ouragan Matthew sur la Grand'Anse, le Sud et les Nippes et aux inondations dans les départements du Nord et du Nord-Est, la Coordination nationale de sécurité alimentaire (CNSA) a classé, dans son dernier rapport, les départements de la Grand'Anse, du Sud, des Nippes, du Sud-Est, du Nord-Ouest et du Nord-Est en phase de crise par rapport à la sécurité alimentaire au cours de l'année 2016.



Dans ses projections de la situation (Juin-Septembre 2017), le CNSA explique que si les récoltes sont bonnes « À partir de juin, on peut s'attendre à une amélioration au niveau des différentes zones analysée » néanmoins « cette amélioration ne suffira pas à induire un changement de phase au niveau de certaines zones, notamment dans le bas Nord-Ouest, le haut Artibonite et la Grand'Anse, en raison de la forte décapitalisation des familles, » souligne le CNSA.



TB/ iciHaïti