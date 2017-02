iciHaïti - Diplomatie : Propos de l'Ambassadeur dominicain Ruben Silié Valdez





Dans le cadre de la commémoration du 173e anniversaire de l’indépendance de la République Dominicaine (ce lundi 27 février), l’ Ambassadeur dominicain accrédité en Haïti, Ruben Silié a déclaré cette semaine à l'hôtel Montana devant plus de 200 personnalités haïtiennes et dominicaines :



« [...] Depuis notre indépendance [1844], les haïtiens et les dominicains travaillent sur des relations bilatérales. Après des hauts et des bas, nous sommes arrivés à un modus operandi basé sur la collaboration et le respect mutuel dans tous les aspects de la vie sociale et économique des deux peuples. Cependant, bien que nous jouissions de très bonnes relations en ce moment, cela n’empêche pas que le manque de suivi de ces relations nous vaut de nombreuses difficultés et nous fait parfois douter des progrès réalisés [...] Si nous ne travaillons pas pour changer la situation, nous nous représenterons comme des complices du passé car la politique de la haine est un coup dur pour nos deux pays. Nous devons prioriser la construction de la confiance et de l’harmonie entre les deux peuples et les deux gouvernements. Il n’existe pas de conflit ethnique entre les deux peuples [...] Il ne faut pas oublier que certains secteurs ont voulu profiter de la situation en aliénant nos deux peuples et en créant de l’animosité [...] » recommandant aux deux pays de se libérer des préjugés et de se battre pour changer les mentalités « Notre responsabilité est de construire un avenir meilleur ».



IH/ iciHaïti