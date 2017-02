iciHaïti - Sécurité : Sensibilisation de 600 aspirants policiers à la gestion des risques naturels





Une équipe de cadres de la Direction de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ont animé à l'Académie nationale de police, deux sessions d’informations et de sensibilisation à l’intention d’environ 600 aspirants policiers, sur la gestion des risques d’aléas naturels majeurs en Haïti.



Cette équipe, conduite par Roosevelt Compère, coordonnateur Prévention au sein de cette direction, a présenté, avec beaucoup d’interactions, quelques notions de base dans le domaine, mais aussi l’historique de l’engagement de l’Etat haïtien en matière de réduction des risques, la place, le rôle et les responsabilités de la Police Nationale d’Haïti au sein du Système national de gestion des risques.



Une troisième session devrait permettre de toucher au total 900 aspirants policiers de la 27ème promotion de la Police nationale d’Haïti.



TB/ iciHaïti