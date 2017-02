iciHaïti - Technologie : Le Maire de Delmas mise sur l'énergie solaire





Wilson Jeudy, le Maire de Delmas entend résoudre les fréquentes pannes d’alimentations électriques de l’EDH en faisant appel à l’énergie solaire. Il annonce que dans les prochains mois, plusieurs rues de Delmas et 24 feux de signalisation seront alimentée à 100% par une base d’énergie solaire que la mairie pilotera à partir de Delmas 75. Ainsi même sans l’EDH plusieurs de nos routes seront électrifiées et plus sécuritaires affirme le Maire Jeudy.



Par ailleurs sur un tout autre sujet, il promet de construire à Delmas 75, un important Centre de loisirs digne de ce nom, pour distraire les petits enfants.



S/ iciHaïti