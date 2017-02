iciHaïti - Économie : Nouveau Directeur Général au FDI





Jean Baden Dubois, Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH), en présence des autres membres du Conseil d’Administration de la banque centrale, et de plusieurs collègues et amis a procédé la semaine écoulée à l’installation d’Égard Jeudy comme nouveau Directeur Général du Fonds de Développement Industriel (FDI) . Il remplace à ce poste Serge Merger.



Egard Jeudy est un expert-comptable diplômé de l’INAGHEI, ex Assistant Directeur à la Direction Financière de la BRH où il travaille depuis plus de 10 ans. Il est aussi diplômé de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de l’UEH.



En savoir plus sur le FDI :

Le FDI a été créé par décret en date du 20 mars 1981, a pour mission de promouvoir le développement industriel d’Haïti, en prenant en charge les besoins de financement des petites et moyennes entreprises dotées d’un potentiel de création d’emplois, de génération de devises étrangères, de création de valeurs ajoutées, de valorisation de matières premières locales et opérant de manière non-préjudiciable à l’environnement.



HL/ S/ iciHaïti