iciHaïti - Grand'Anse : Formation de 175 volontaires aux situations d'urgences





7 Ateliers de formation visant à renforcer les capacités du comité régional de la Grand’Anse, dans les communes de Moron, Chambellan, Les Irois, Anse-d’Hainault, Pestel, Roseau et Beaumont ont pris fin juste avant le Carnaval.



Cette formation d’une durée d’une semaine a bénéficié à 175 volontaires a porté notamment sur la préparation des communautés aux éventuelles situations d’urgences et la formation des volontaires sur le module de secourisme de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH), afin de permettre aux participants de prodiguer les premiers soins à toute personne victime d’un accident ou d’un malaise grave dans leur communauté et d’utiliser les outils mis à leur disposition pour les éventuelles interventions d’urgences.



14 formateurs, membres du réseau de formateurs du Centre de Formation CDF-CRH ont été mobilisés pour ces ateliers. Léandre Appolon, le Directeur du CDF-CRH, a assuré personnellement la supervision de ces ateliers aux cotés de l’équipe santé de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge à Jérémie, le Comite Régional de la Grand’Anse et les coordonnateurs locaux concernés.



Ces ateliers ont été réalisés avec le support des partenaires de la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne, notamment le Gouvernement japonais. Des kits de premiers soins, don du Croissant Rouge du Qatar ont été distribués aux participants.



IH/ iciHaïti