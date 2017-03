iciHaïti - Diaspora : Don de livres de science et d’ingénierie pour Haïti





Jusqu’au 31 mars 2017, le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN-Monde) invite la communauté de Polytechnique à donner des livres de science et d’ingénierie au profit de la Bibliothèque scientifique et culturelle universitaire du Grand-Nord d'Haïti, un établissement universitaire qui donne des formations des niveaux de maîtrise et de doctorat en Haïti depuis 2013. Cette bibliothèque sera en opération à compter de 2018 dans le secteur universitaire de la Cité du savoir, un complexe à vocations multiples qui est en construction sur un terrain de 28 hectares à Génipailler, dans la commune de Milot http://www.icihaiti.com/article-20039-icihaiti-evenement-les-batisseurs-de-la-cite-du-savoir-appel-aux-dons.html



Les étudiants au baccalauréat et aux cycles supérieurs qui terminent leurs études, les professeurs et les diplômés de Polytechnique Montréal sont invités par GRAHN-Monde à donner des livres portant sur la science et l’ingénierie, qui ont été publiés au cours des vingt dernières années et qui sont en bon état, à l’intention des étudiants universitaires et de la population générale en Haïti. Les autres types d'ouvrages universitaires, les romans et les livres jeunesse en excellent état sont également acceptés.



La collecte de livres à Polytechnique Montréal est réalisée avec la collaboration de la Bibliothèque et du Service de reprographie de l’établissement. Jusqu’au 31 mars 2017, les livres peuvent être déposés au comptoir de reprographie, au local C-225 du pavillon principal, ou au comptoir du Service de prêt de la Bibliothèque, au local L-7600 du pavillon Pierre-Lassonde.



IH/ iciHaïti