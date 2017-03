iciHaïti - Social : Projet pilote du Lakou de Colora





L’Association à but non lucratif « Promotion pour le Développement » (PROMODEV) a réalisé récemment une mission de terrain à Colora, localité de la deuxième section rurale de Belladère (Plateau Central) afin de visiter le projet pilote « Lakou Colora » qui fait partie du grand Projet « Lakou Haiti » conçu par l’organisation de la diaspora haïtiano-américaine « The Haitian League ».



Rappelons que ce projet a pour but de valoriser le patrimoine culturel que constituent les « lakou », qui facilitent le rassemblement des familles en un même espace, notamment en milieu rural. Il entend mettre à la disposition des habitants du lakou, et de ses alentours des services de base comme la santé, l’éducation, l’agriculture et d’autres encadrements divers. A « Lakou Colora », on trouve un lac, un centre de nutrition, une pépinière, un centre de santé, etc...



IH/ iciHaïti