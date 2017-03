iciHaïti - Économie : Importante mission en Haïti de la Banque Européenne d'Investissement





Mercredi 2 et jeudi 3 mars, une délégation de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) conduit une importante mission en Haïti.



Conduite par René Perez, Représentant de la BEI pour l’Amérique Latine et la Caraïbes, la délégation profitera de son séjour pour rencontrer le Président Jovenel Moise, les responsables de diverses institutions, entre autres : la Banque de la République d’Haïti (BRH), le Ministère des Travaux Publics, le Service Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH), l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN), l’Office National d’Aviation Civile (OFNAC).



Au cours de cette mission, différentes propositions seront formulées aux secteurs rencontrés, en vue de mettre en place un mécanisme financier visant le développement économique d’Haïti.



IH/ iciHaïti