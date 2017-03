iciHaïti - Politique : Succès du Forum sur l’implication de la jeunesse dans la politique





Près de 800 jeunes ont participé au Forum sur « l’implication de la jeunesse dans la politique haïtienne » organisé en début de semaine par la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne (PHTK) au Complexe Versailles du Cap-Haïtien http://www.haitilibre.com/article-20232-haiti-politique-implication-de-la-jeunesse-dans-la-politique-haitienne.html



Durant 4 heures, ce Forum a couvert les thèmes suivants :



- Création d'emplois et opportunités économiques des jeunes ;

- Les jeunes et l'administration publique ;

- Les jeunes, la formation supérieure et l'accès à l'université ;

- Le dossier du Sénateur élu Guy Philippe ;

- Les jeunes et les partis politiques.



Conscients des divers problèmes auxquels font face notre jeunesse, les parlementaires invités : le Sénateur Youri Latortue (AAA) et le Député Jerry Tardieu (VERITE), ont promis de prendre en compte les revendications et les projets proposés, de développer un agenda législatif et de sensibiliser les institutions étatiques concernées ainsi que leurs partis politiques respectifs, sur les thèmes et questions abordées dans ce Forum.



