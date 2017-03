iciHaïti - Carnaval PAP 2017 : Satisfaction et remerciements de la Mairie





La Mairie de Port-au-Prince exprime sa satisfaction suite au déroulement des festivités du carnaval dans la commune les 26,27 et 28 février 2017. Elle salue la discipline, l’enthousiasme, la détermination et la volonté de tous les groupes déguisés, bandes à pied et groupes musicaux qui ont animé le parcours.



Elle réitère aussi ses remerciements sincères à la Police Nationale d'Haïti (PNH), la Protection Civile, ll'hôpital de l'OFATMA, la Croix-Rouge Haïtienne (CRH), le Centre Ambulancier National (CAN), aux Brigadiers de la Mairie, aux opérateurs culturels, aux médias, commanditaires et nombreux bénévoles pour leur implication dans la réussite du carnaval de Port-au-Prince.



L’Administration Communale de Port-au-Prince salue particulièrement le travail du Comité Organisateur qui a fait preuve d’ingéniosité, de créativité, d'audace en dépit des contraintes et enfin remercie la population de Port-au-Prince et d'ailleurs, ayant fait choix de sa commune, pour prendre part aux festivités de cette grande manifestation culturelle.



IH/ iciHaïti