iciHaïti - Économie : Fin de mission fructueuse de la Banque Européenne d'Investissement





La mission technique de la délégation de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en Haïti a pris fin vendredi 3 mars http://www.icihaiti.com/article-20247-icihaiti-economie-importante-mission-en-haiti-de-la-banque-europeenne-d-investissement.html Une tournée très fructueuse qui fut conclue par des réunions entre les responsables de la BEI, l’Ordonnateur National, le Chef de la Délégation de l’UE en Haïti et les conseillers en éducation et en infrastructures du Président Jovenel Moïse.



Le focus a été mis sur les projets d’infrastructures du secteur public, en particulier les investissements post-Matthew qui visent entre autres : la construction d’un barrage hydraulique dans le grand Sud, la reconstruction des écoles des 2 départements touchés par l’ouragan, l’achèvement de la route Cayes-Jérémie, la remise en état des ports des départements du Sud et de la Grand’Anse.



D’autres pistes d’investissements sont également à l’étude, notamment le développement de l’agro-industrie, le secteur de l’énergie, les logements sociaux, le partenariat public-privé et la construction de nouvelles routes.



IH/ iciHaïti