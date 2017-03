iciHaïti - René Préval : Réseau sociaux irrespectueux





« La Direction du DASH tient à informer le public en général et les proches du concerné en particulier que le vendredi 3 mars aux environs de 12H10 son Excellence M. René Garcia Préval a été amené d’urgence à l’hôpital DASH Ste-Claire de Laboule après un malaise survenu à sa résidence. L’équipe médicale en place, n’a pu à l’arrivée que constater le décès.



Le DASH déplore la circulation de photos du défunt que des tiers et/ou proches auraient fait circuler sur les réseaux sociaux. La profession médicale exige en effet le traitement en toute confidentialité de quelque soit le patient admis à un hôpital. La direction du DASH confirme qu’aucune photo en circulation ne provient des membres de son équipe. Toutes les dispositions ont aussi été prises pour protéger la confidentialité et la vie privée de l’ex-président Préval ainsi que des membres de sa famille.



La Direction du DASH se joint au personnel de l’Hôpital DASH STE-CLAIRE de Laboule pour présenter ses plus sincères sympathies à la famille et aux proches. »



