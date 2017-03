iciHaïti - Territoire : Haïti s'est agrandi de 6,200Km2 depuis 1929





Les traités de contrôle des frontières entre les deux Nation de l’île ont profité à Haïti au préjudice de la République Dominicaine. Ainsi, depuis 1929, le territoire d’Haïti s’est agrandi de 6,200 km2 souligne l'historien et ancien secrétaire des forces armées Jose Miguel Soto Jimenez, dans son livre « Geopolitikeando, compendio de geopolítica para presidentes »



« Ce que nous pouvons vérifier, c’est qu’au cours des années, Haïti a gagné du territoire et que la République Dominicaine en a perdu » Il explique que de 1492 à 1697 l'Espagne a maintenu la souveraineté de toute l'île, soit 76,192 km2.



De 1697 à 1777 le territoire a été réduit à 55.654 Km2 puis lors des années 1777, 1801, 1802, 1822 et 1844, 1829, le territoire dominicain a été réduit à 54,642 kilomètres carrés.



De 1929 à 1936, le territoire de la République Dominicaine été de nouveau réduit à 50,070 Km2 et depuis 1936 jusqu'à 2016, la superficie de la République Dominicaine été ramenée à 48,442 Km2. Soit depuis la séparation de l’île une série de corrections de 7,212 km2 au profit d’Haïti.



IH/ iciHaïti