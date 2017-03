iciHaïti - CODEVI : Les ouvriers refusent de payer un impôt à la DGI...





Depuis maintenant plus d’un mois, plus de 3,000 ouvriers haïtiens de la CODEVI à Ouanaminthe protestent pour forcer la Direction Générale des Impôts (DGI) à retirer sa décision de prélever sur leur salaire 13% de taxes (10% d’impôts, 1% pour la contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, 1% pour la Caisse d’assistance sociale (CAS) et 1% pour la caisse d’urgence).



Les ouvriers refusent de payer ces taxes à la DGI affirmant que cet argent va les appauvrir (salaire moyen hebdomadaire de 1,500 Gourdes) et enrichir les autorités sans apporter aucun service indispensable dans la zone qui en a bien besoin. Ils n’entendent pas céder et menacent de prendre des moyens plus radicaux s’il n’obtiennent pas la garantie, qu’en échange du paiement de leurs impôts, ils obtiendront dans leur zone de nouveaux services (route, santé, logement sociaux, transports etc..)



Notez que ces impôts ne sont pas nouveaux, mais dans les faits elles n’ont jamais été prélevés à la CODEVI, bien qu'ils soient perçues sur les employés du Parc Industriel de Caracol...



iciHaïti