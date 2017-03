iciHaïti - AVIS : L'ONI déménage, bureau fermé





La Direction Générale de l'Office National d'Identification (ONI) informe la population que le bureau communal de Port-au-Prince et de Delmas, situé à la rue Babiole est fermé pour cause de déménagement.



Le bureau de l'ONI quitte la rue Babiole pour un espace plus grand où les employés seront en mesure d'offrir un meilleur service à la population dans de bonnes conditions. Pendant toute la semaine, l'ONI va s'installer et tester ses équipements dans son nouveau local.



L'ONI fera connaître la nouvelle adresse avant la fin de la semaine. La Direction Générale de l'ONI s'excuse pour les désagréments que ce déménagement pourrait poser et en profite pour annoncer beaucoup de changements importants pour améliorer la qualité du service et vous remercie de votre patience et compréhension.



IH/ iciHaïti