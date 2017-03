iciHaïti - Social : Célébration de la Journée Internationale des Femmes à Panyol





Samedi, les Associations des femmes planteurs « Fanm k ap Plante », « Fanm MODEJEP » et « Fanm OPDES » se sont rassemblées à Panyol (Kenscoff) pour célébrer la Journée Internationale des Femmes (8 mars).



Elles étaient plus d'une centaine de femmes à venir témoigner, au centre du village à travers des chants, des danses et surtout des interventions sur leur vécu et leur participation citoyenne dans la transformation sociale de leur communauté. Les femmes de Panyol s'engagent dans l'appui à la construction du Centre de Formation Classique de Panyol.et ont transporté seules 1,900 blocs de ciment pour faciliter l'accélération du chantier de l'école pour que leurs enfants aient droit à une Éducation de qualité.



Par ailleurs, au cours de ces festivités, la Fondation Dr Louis G. Lamothe, représentée à cette occasion par Sabrina St Rémy, Rachelle Denis et Rose Anne Auguste, a distribué environ 220 lanternes à toutes les femmes présentes à l'événement grâce à un don généreux de Mme Élizabeth Borno.



IH/ iciHaïti