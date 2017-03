iciHaïti - Guerre des Gangs : Privé de Lycée depuis un mois...





Depuis 1 mois, les élèves du lycée Jacques Roumain, à « Gran-Ravin », un quartier défavorisé et surpeuplé de Martissant, sont privés d’école en raison d’affrontements armés entre deux gangs riveaux de « Gran-Ravin » et de « Ti Bwa ».



La présence de ces individus qui déambulent armes au poing en plein jour et les fréquents coups de feu et rafales d’arme automatique quotidien, terrorisent les riverains qui restent a l’abri chez eux avec leurs enfants. Une guerre des gangs qui se déroule sous les yeux d’une police pour le moins passive et impuissante...



Jean Fequière Léonard, le Directeur du lycée Jacques Roumain, qui se rend malgré le danger, chaque jour dans son lycée, confirme la situation d'insécurité qui empêche les élèves de suivre normalement leurs cours. Il lance un appel aux autorités dans l’espoir qu’elles mettront un terme a ces affrontements et que le calme reviendra dans le quartier, pour permettre la reprise normale des activités tant scolaires que celles des petits commerçants de la zone...



IH/ iciHaïti