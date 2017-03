iciHaïti - René Préval : Message de Michaëlle Jean





« La nouvelle du décès du Président René Préval me parvient et m'attriste profondément alors que je suis au Burkina Faso en visite officielle et de travail a déclarée Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, ajoutant « J'ai bien connu l'homme d'État, nos relations étaient des plus franches, dans une mutuelle estime, en tout temps et en toutes circonstances, j'avais sa confiance et son écoute. Je retiens son esprit généreux et attentif, son attachement réel à Haïti, son souci de voir le pays progresser sur une trajectoire de développement humain, économique durable, responsable et inclusif, son souhait de voir l'État de droit se consolider, le dialogue national s'enraciner, la stabilité grandir et la misère régresser. Je ne manquerai pas de dire combien René Préval était aussi un fervent de la Francophonie.



Son bilan positif fin 2009 avec un bond de croissance louable a été qualifié d'historique. Le rêve s'est brutalement effondré, sous la violence du séisme dévastateur et meurtrier du 12 janvier 2010.



Nos sincères sympathies vont à son épouse, ses enfants, ses proches, ses fidèles compagnons de route. »



IH/ iciHaïti