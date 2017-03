iciHaïti - Journée de la Femme : Message du Consul de Chicago





Lesly Condé, le Consul Général d’Haïti à Chicago rappelle à la Communauté toute entière que depuis 1977 la journée du 8 mars est reconnue officiellement par les Nations Unies comme la Journée Internationale de la Femme.



« En cette occasion, nous rendrons hommage aux femmes de partout et naturellement à celles de chez nous.



Nous savons combien toutes les sociétés comptent sur la femme et sur le rôle indispensable qu’elle joue dans l’existence même de notre espèce. Aujourd’hui, elles devient de plus en plus confiante et autosuffisante. Nous en bénéficierons tous.



Quant à la Femme haïtienne, elle représente aux yeux de tous ceux qui la connaissent, un exemple d’autosuffisance. Notre société a toujours compté sur sa résilience, son courage, son optimisme et son imagination. C’est elle qui nous a appris à ne pas avoir peur d’exceller. »



IH/ iciHaïti