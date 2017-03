iciHaïti - Sécurité : Remise de gilets pare-balles à la PNH





Demain jeudi 9 mars à l’Hôtel Karibe, le Chef du contingent de la Sûreté du Québec en Haïti accompagné du Directeur Général de l’institution policière québécoise, Martin Prud’Homme, procédera à la remise de vestes pare-balles à la Police National d’Haïti (PNH). Cette remise protocolaire s’effectuera préalablement à la cérémonie de remise des médailles au contingent Canadien.



À cette occasion, le Directeur Général de la Sûreté du Québec, ou son représentant, adressera quelques mots aux invités pour officialiser la donation des vestes à la PNH, en son nom et aux noms des partenaires impliqués des Ambassades du Canada et des États-Unis qui seront présents. Il procédera à la remise protocolaire et donnera quelques grandes lignes du projet qui s’échelonnera sur plusieurs mois.



Cette activité se déroulera dans le cadre de la visite des membres de l’État-major de la Sureté en Haïti pour assister à la Cérémonie de remise des médailles aux Canadiens faisant partie de la police civile des Nations Unies (UNPol).



IH/ iciHaïti