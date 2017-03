iciHaïti - GoldCup 2017 : Les Grenadiers dans le Groupe B en cas de victoire





Mardi à Santa Clara (Californie) dans le cadre de la Gold Cup 2017, Philippe Moggio, le Secrétaire général de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) a dévoilé la composition des trois groupes de 4 pays qui participeront à la compétition :



Groupe A :

Honduras

Costa Rica

Guyane française

Canada



Groupe B :

USA

Panama

Martinique

Haïti ou Nicaragua (selon le pays victorieux lors des matchs de barrage prévus le 24 mars 2017, a domicile pour les Grenadiers au Stade Sylvio Cator puis en match retour, en visiteur, le 28 mars à Managua au Nicaragua). En cas de qualification, les Grenadiers auront à affronter la Martinique le 8 juillet au Nissan Stadium (Nashville). Contre le Panama, le 12 juillet à Raymond James Stadium (Tampa), Haïti disputera son second match avant d’affronter le pays hôte, les USA, le 15 juillet à First Energy Stadium (Clevland) pour son dernier match de poule.



Les billets pour le match de Barrage Gold Cup 2017, le 24 mars prochain « Haïti vs Nicaragua » au Stade Sylvio Cator, seront disponible à la vente à partir du 19 mars prochain. Gradin: 250 Gdes - Tribune: 1,500 Gdes.



Groupe C :

Mexique

Salvador

Curaçao

Jamaïque



Rappelons que les deux premiers de chaque groupe et deux des trois meilleurs troisièmes, issus des groupes (A,B,C) seront qualifiés pour les quarts de finale (19 et 20 juillet). Les demi-finales sont prévues les 22 et 23 juillet et la grande finale se jouera le mercredi 24 juillet à Levi’s Stadium.



BF/ iciHaïti