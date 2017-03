iciHaïti - Journée de la femme : Message du député de Delmas, Gary Bodeau





« En cette journée du 8 mars, qui marque la Journée Internationale de la lutte des femmes pour l’égalité des Droits, je rends un vibrant hommage à toutes ces héroïnes qui ont mené des luttes historiques à travers le monde, notamment en Haïti, pour établir une société plus égalitaire.



Dans ce contexte particulier, où le pays se trouve confronté à des crises multiples, les femmes restent les piliers qui font avancer la société. Je profite de cette occasion pour saluer le courage et la volonté farouche de ses mères, de ses filles, qui luttent au quotidien pour offrir à leurs enfants, à leurs proches, une société plus juste.



Cette journée est également pour moi le temps d’exprimer ma gratitude aux militantes de la ligue féminine qui ont lutté pour l’obtention du droit de vote et du droit à l’éducation pour toutes les femmes. Également, mes hommages vont directement à ces militantes disparues au cours du séisme du 12 janvier 2010 : Myriam Merlet, Margalie Marcelin, entre autres, qui ont su tenir allumé le flambeau de la lutte des femmes dans le pays.



En tant que Député du peuple, je promets solennellement de continuer à œuvrer pour la parité homme et femme à travers mes actions au Parlement. Un objectif difficile, mais possible, si nous unissons nos forces pour construire notre société sur de nouvelles bases, plus inclusives, plus humaines.



Gary Bodeau

Député de Delmas »



IH / iciHaïti