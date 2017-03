iciHaïti - Port-au-Prince : Poursuite de la campagne de désaffichage sauvage





La mairie de Port-au-Prince a poursuivi cette semaine dans l’aire métropolitaine, plus précisément sur la route de Bourdon et à l’Avenue Martin Luther King ses opérations d’enlèvement de billboards, banderoles et autres affiches encombrantes et sauvages, opération débutée mi février dernier http://www.icihaiti.com/article-20143-icihaiti-environnement-grand-menage-a-delmas-dans-l-affichage-publicitaire.html



À travers cette démarche, l’Administration Communale entend dégager les artères de tout ce qui peut conduire à dégrader le cadre de vie urbain.



IH/ iciHaïti