iciHaïti - Lascahobas : Inauguration d'un projet de captage et d'adduction d'eau potable





Ce jeudi 9 mars, sera inauguré, à Lascahobas, dans le département du Centre, le projet de captage de la source Mangoule et la construction du système d’adduction d’eau potable de Loncy en vue de la desserte en eau potable des communautés de Loncy, Madan Mak et leurs environs.



Financé à hauteur de plus de 89,000 dollars américains (89,195.49) par la Minustah dans le cadre de ses projets à effet rapide, ce projet permettra de lutter contre la propagation des maladies hydriques au bénéfice d’une population d’environ 14,000 personnes.



