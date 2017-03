iciHaïti - Économie : «Entreprendre en Haiti, le futur commence maintenant»





Jeudi, le Campus Henry Christophe de l’Université d’État d’Haïti à Limonade, a organisé une série d’ateliers autour du thème: « Haïti Entreprendre, le futur commence Maintenant ».



Cette initiative, qui se voulait être un stimulateur de changement, d’innovation et de créativité pour les jeunes était financée par la Banque Interaméricaine de Développement (BID visait à entamer un dialogue afin d’identifier des opportunités pour appuyer l’entreprenariat dans le Nord.



Dans le souci d'inciter les jeunes à s'investir dans l’entreprenariat, les organisateurs avaient invité des entrepreneurs du secteur des affaires haïtien entre autres Pierre Yves Gardère, PDG de SISALCO et Patrice Bayard, de peintures Caraibe qui ont partagé avec les jeunes leurs expériences et prodigué leurs conseils pour transformer une idée d'entreprise innovante en une entreprise prospère.



L’Ambassade du Canada en Haïti était représentée à l’événement par trois experts : Emma Williams, Directrice de la Maison Notman House à Montréal; Luc Lalande, Directeur Exécutif de l'Entrepreneurship Hub de l’Université d’Ottawa uOttawa et Thibaud Marechal de Real Ventures Montréal, ils ont respectivement animé des ateliers sur le « Pitching » d’idée d’affaires aux investisseurs et les partenaires potentiels, l’expérience universitaire en matière d’entreprenariat et la création d’un réseau d’investisseurs pour les startups en Haïti.



