iciHaïti - Santo 9 : Construction d'infrastructures scolaires





Cette semaine à Croix-des-Bouquets, a eu lieu le lancement des travaux de construction de 6 nouvelles salles de classe à l'Institut Sacré-Coeur de Jésus à Santo 9.



Financés par la Minustah à hauteur de 98,000 dollars américains, dans le cadre de ses Projets à effet rapide (QIP), les travaux d'une durée de 3 mois permettront de doter l'école de 6 salles de classe et de blocs sanitaires séparés pour les garçons et les filles, deux cages d'escaliers et une galerie de circulation. L'Institut finance pour sa part à hauteur de 64,370 dollars supplémentaire, le reste des travaux qui seront exécutés dans leur intégralité par la firme ALDIJ Concept Construction.



D’un effectif de 265 élèves dont 114 filles jusqu'en classe de 9ème, entre dans le cadre d'appui institutionnel aux autorités et institutions nationales de la Minustah visant au renforcement de la bonne gouvernance.



IH/ iciHaïti