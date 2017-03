iciHaïti - Social : Lancement du projet «Clubs des Jeunes en Action pour la Paix»





Hier vendredi au Complexe Lafayette Delmas 71, a eu lieu la cérémonie de lancement du projet « Clubs des Jeunes en Action pour la Paix ».



Financé conjointement par la Section de la Réduction de la Violence Communautaire de la Minustah et l’Organisation « American Friends Service Committee » (AFSC) à hauteur de 184.837 dollars américains, ce projet d’une durée de 8 mois a pour objectif de prévenir et réduire la violence dans les communautés de Cité Soleil et Martissant, afin d’améliorer leur résilience en tant qu’entité cohérente.



À travers ce projet, 120 jeunes de Cité Soleil et de Martissant feront la promotion de la culture de Paix dans leurs écoles et leurs communautés à travers la réalisation d’actions civiques communautaires et d’activités artistiques.



IH/ iciHaïti