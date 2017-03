iciHaïti - Politique : Services de l'Ambassade américaine aux haïtiens





Le Centre de documentation et d’information (IRC) de l’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, a reçu une délégation d’étudiants et de membres du personnel administratif du Centre Universitaire Polytechnique d’Haïti (CUPH) pour une visite d’information sur la gamme de services que l’Ambassade met à la disposition de la communauté haïtienne.



Il leur a été présenté les opportunités d’études aux États-Unis, tels que les bourses « The Fulbright Program », SUSI, ACCESS, UGRAD etc... et les services de la bibliothèque (IRC). Les étudiants ont pu comprendre les points essentiels du travail d’un conseiller pédagogique Education USA et les étapes à suivre pour l’application d’un visa d’étudiant aussi bien que les opportunités de stage pour les étudiants haïtiens à l’Ambassade.



Ils ont eu droit à une visite des bureaux de la mission diplomatique et ont posé pour une photo souvenir avec le Chargé d’Affaires a.i., Brian Shukan.



IH/ iciHaïti