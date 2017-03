iciHaïti - Sport : L’haïtiano-canadienne Jennifer Abel, médaille d'or en plongeon synchronisé





Chaque année, le Grand Prix de plongeons de la Fédération internationale de natation (FINA) invite les plongeurs de toutes les régions du monde à s'affronter pendant la période de février à novembre dans un circuit de neuf rencontres de quatre jours.



Jennifer Abel, la jeune canadienne d’origine haïtienne et sa nouvelle partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté l’or au tremplin de 3 mètres synchronisés, dans le cadre du Grand Prix de Rostock. Abel est très heureuse de son nouveau partenariat avec Citrini-Beaulieu. Les deux plongeuses ont connu un bon début et elles ont complété l’épreuve avec un pointage cumulatif de 304,08 points. Abel n’a que 23 ans et elle a déjà participé à deux jeux olympiques. Quel parcours!



L’Ambassade du Canada en Haïti salue les performances de ces deux championnes ! Bravo.



BF/ iciHaïti