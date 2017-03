iciHaïti - Arcahaie : La Chambre de commerce américaine en Haïti dénonce





La Chambre de commerce américaine en Haïti (AmCham) se joint aux diverses voix qui se sont déjà élevées pour dénoncer les actes de violence à l’Arcahaie.



L’AmCham souligne « Ces mouvements de protestation qui persistent depuis déjà quelque temps, perturbent les principales activités de la région (écoles, commerce, administration publique etc.), rendant la communication entre le Nord et le reste du pays quasiment impossible.



Le climat de violence qui prévaut dans la zone de l’Arcahaie engendre des préjudices indéniables pour cette commune, ainsi que pour l’industrie touristique, l’agriculture et le commerce, ce qui a un impact négatif sur la création et le maintien d’emplois pour les habitants de la région. De plus, ces évènements jettent un discrédit malheureux sur le pays tout entier et découragent les investisseurs potentiels dont nous avons tant besoin.



[...] La AmCham souhaite que les autorités prennent au plus vite, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens. »



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20318-haiti-securite-l-adih-condamne-les-violences-a-arcahaie-la-pnh-rassure.html

http://www.haitilibre.com/article-20303-haiti-flash-violence-a-l-arcahaie-plusieurs-victimes-nombreux-degats.html

http://www.haitilibre.com/article-14858-haiti-politique-5-nouvelles-communes-en-haiti.html



IH/ iciHaïti