iciHaïti - Culture : Clôture du Festival international de Jazz





Le Président de la République, Jovenel Moïse, profite de la clôture de la 11ème Édition du Festival international de Jazz de Port-au-Prince (4 au 11 mars 2017), pour saluer l’évènement et féliciter ses promoteurs qui ont su ouvrir à travers ce Festival une belle fenêtre sur Haïti, en donnant la possibilité à des artistes et des formations de Jazz d’Haïti, de jouer sur la scène internationale et de se faire connaitre par un autre public.



Le Festival international de Jazz (PAPJazz) a également permis à Port-au-Prince d’accueillir une pléiade de grands noms du jazz venus d’Allemagne, de la Belgique, du Mexique, des États-Unis, de France, du Panama, des Pays-Bas, de la Martinique, de la Suisse, du Canada, du Chili, de Cuba et d’Espagne http://www.haitilibre.com/article-20153-haiti-musique-11eme-edition-du-festival-international-de-jazz-de-port-au-prince.html



Le Chef de l’Etat encourage donc les initiateurs du Festival à poursuivre cette œuvre qui contribue grandement à la promotion de la pratique de la musique en Haïti, et du jazz, particulièrement le Kreyòl jazz ; et qui offre la possibilité à des jeunes musiciens d’avoir accès à des formations de professionnalisation.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20153-haiti-musique-11eme-edition-du-festival-international-de-jazz-de-port-au-prince.html

http://www.icihaiti.com/article-19895-icihaiti-avis-la-11eme-edition-du-festival-de-jazz-2017-change-de-date.html

http://www.icihaiti.com/article-19443-icihaiti-guadeloupe-follow-jah-a-l-honneur-au-festival-ilojazz.html



IH. iciHaïti