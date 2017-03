iciHaïti - Éducation : Vers l'évaluation Nationale des acquis scolaires





Des responsables de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et de l’Unité de Coordination de Projets (UCP) du Ministère de l’Éducation Nationale, se sont réunit pour faire le point sur les différentes étapes du processus d’évaluation Nationale des acquis scolaires 2017 en 4ème et 7ème année fondamentale et sur la question des rééditions de compte par les Directions Départementales d’Éducation (DDE).



Un semaine de formation est prévue pour les administrateurs des DDE et les points focaux de l'évaluation nationale pour garantir que les rapports soient prêts à temps.



L'évaluation nationale est une opération capitale pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et la préparation des élèves à d'autres tests internationaux comme le Programme international pour le suivi des acquis des élèves » (PISA) visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays.



Les résultats de l'évaluation serviront à alimenter les autorités dans leurs prises de décision.



Participait entre autres à cette à la réunion : l’équipe d'évaluation nationale (UCP) conduite par Wilnor Pierre, L'Institut Haïtien de Formation en Sciences de l'Éducation (IHFOSED) comme firme contractuelle travaillant avec l’ONG IEA (Institute for Educational Achievement) comme firme apportant l'expertise internationale.



