iciHaïti - Japon : Construction de l’École Mixte Botanique de Piquette





Dans le cadre de l’« Aide sous forme de Dons aux Micro-Projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine » (APL) un contrat de don d’un montant de 78,748 dollars, a été signé entre l’Ambassadeur du Japon accrédité à Port-au-Prince, Yoshiaki Hatta et Stephen Osias, Représentant de l’Association des Paysans de Madame Charles (APMC).



Ce don est destiné au « Projet d’Aménagement de l’École Communautaire Mixte Botanique de Piquette » dans l’Artibonite, qui depuis sa création, utilise l’espace d’une église ne répondant pas aux normes pédagogiques, pour héberger ses 187 élèves.



Dans le souci d’améliorer la capacité d’accueil de l’école et les conditions d’apprentissage des élèves, ce don va permettre à l’APMC de construire 6 salles de classes, équipés de bancs et de tableaux ainsi qu'un bloc sanitaire.



IH/ iciHaïti