iciHaïti - USA : Lancement du programme de bourses d'études «Access»





Ce mardi au local de l’« Union School », aura lieu la cérémonie de lancement du programme de bourses d'études pour l'apprentissage de la langue anglaise « Access » (English Access Microscholarship Program).



Financé par le Département d'Etat américain, ce programme permettra à 20 jeunes filles, économiquement défavorisées, âgées de 17 à 20 ans, de suivre des cours d'Anglais intensifs pendant 2 ans à l’« Union School ».



L'objectif de ce Programme, financé par le Département d’État américain, est de permettre à des jeunes filles d'apprendre et maîtriser l'Anglais, et de suivre des cours d'informatique, tout en leur offrant l'opportunité d'approfondir leur connaissance de la culture américaine. Ce programme leur permettra également d'être mieux préparées pour participer aux différents programmes d'échanges et de bourses d'études offert par l'Ambassade aux étudiants haïtiens et d'être plus compétitives sur le marché du travail.



IH/ iciHaïti