iciHaïti - USA : Kenneth Merten en mission sur l'île





Du 13 au 17 mars, Kenneth Merten, l’Assistant Secrétaire d'État Adjoint Principal Ad Intérim se rendra en République Dominicaine et en Haïti. L'objectif de la visite du diplomate américain est de renforcer le support du Gouvernement des États-Unis pour des partenariats solides dans l'hémisphère et des économies régionales stables.



En République Dominicaine, Kenneth Merten rencontrera des hauts fonctionnaires du Gouvernement et des groupes de la Société Civile pour discuter de l’état d’avancement de sujets d'intérêt mutuel, y compris le commerce bilatéral, la coopération dans le domaine du renforcement de la loi et du développement et de la coopération trans-frontalière entre la République Dominicaine et Haïti.



En Haïti, il rencontrera également des hauts fonctionnaires du Gouvernement, des partenaires bailleurs de fonds internationaux et des acteurs du secteur privé travaillant pour l’avancement du développement démocratique et économique du pays.



