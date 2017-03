iciHaïti - Économie : Le CFI au 6e Sommet Outsource2LAC





Les 15 et 16 mars à San José (Costa Rica), le Centre de Facilitation des Investissements (CFI), participera à la 6ème Édition du Forum de l’« Outsourcing » (externalisation) et de l’« Offshoring » (délocalisation) en Amérique latine et dans les Caraïbes « Outsource2LAC 2017, co-organisé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et le « Costa Rica Trade Agence de Promotion » (Procomer).



Après cinq ans de rencontres fructueuses « Outsource2LAC » est devenu le forum le plus important d'Amérique Latine et des Caraïbes (LAC), offrant aux participants l'occasion de se renseigner sur les tendances actuelles dans l'industrie mondiale de l'externalisation et d'étendre leurs entreprises dans le monde entier grâce à des réunions B2B .



Plus de 500 sociétés de services du monde entier devraient assister à ce sommet de 2017, y compris des entreprises leaders d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord.



IH/ iciHaïti