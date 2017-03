iciHaïti - Sécurité : Formation sur la police communautaire spécialisée





Ce mercredi à l’Hôtel Servotel (près de l’aéroport international Toussaint Louverture) 20 cadres de la Police Nationale d’Haïti (PNH), femmes et hommes du Département de l'Ouest participeront à une formation sur la police communautaire spécialisée.



Cette formation, fait partie des activités de l’UNPol, l'Unité de la Police Communautaire de la Composante Police de la Minustah, en partenariat avec l'unité de la police communautaire de la PNH.



Elle constitue un cadre privilégié de professionnalisation en matière de police communautaire afin de mieux les former aux valeurs de la police communautaire et aux principales stratégies de prévention de la criminalité.



Des formations similaires auront lieu par la suite à Jacmel, Cap-Haïtien, Hinche et Saint Marc au mois d'avril et mai 2017, au bénéfice de 80 autres cadres de la PNH de ces départements.



