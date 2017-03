iciHaïti - Politique : L’EDH s’explique et s’excuse





L’Électricité d’Haïti (EDH) informe sa clientèle et la population en général que suite à la rupture d’un conducteur de Moyenne Tension à la rue Magny (en face du Ministère de la Culture), qui a créé une perturbation sur le réseau, plusieurs quartiers : Pacot, une partie du Champs de Mars, Martissant, Delmas 41, Faustin 1er, Nazon, Christ-Roi, Lilavois et Santo, ont été privé d’électricité durant la nuit du 13 et toute la journée du 14 mars 2017.



L’EDH s’excuse auprès de ces abonnés et renouvelle sa détermination à travailler sans relâche en vue de leur offrir un service de qualité.



IH/ iciHaïti