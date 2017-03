iciHaïti - Sports : Lancement en Haïti de «Playdagogie»





Samedi 18 mars, les Comités Olympiques Haïtien (COH) et Français (CNOSF), procèderont au lancement en Haïti de « Playdagogie », une nouvelle méthode éducative et ludique destinée aux enfants de 6 à 12 ans, basée sur la pratique sportive et les valeurs de l’olympisme.



Plus de 400 enfants des écoles de Port-au-Prince y participeront en présence d’Hans Larsen, Président du COH et de Jean-Pierre son Secrétaire Général, Tony Estanguet, Coprésident du Comité de candidature Paris 2024 (triple champion olympique), Emmeline Ndongue, Ambassadrice « Éducation » du Comité Paris 2024, (Vice-championne olympique) et Elisabeth Beton Delègue(Ambassadrice de France accrédité en Haïti).



IH/ iciHaïti