iciHaïti - France : 700 jeunes attendu au Forum de l'orientation professionnelle et des métiers





Vendredi 17 mars à la résidence des Lauriers, l'Ambassade de France en collaboration avec le Lycée Français Alexandre Dumas, organisera le Forum de l’orientation professionnelle et des métiers.



Elisabeth Beton Delègue, l’Ambassadrice de France accrédité en Haïti, ouvrira ce Forum auquel participeront les principaux établissements d’enseignement supérieur haïtiens ainsi que de nombreux représentants des diverses filières économiques du pays, réunira plus de 700 jeunes issus d’une vingtaine de lycées autour de stands dédiés à l’offre de formation ainsi qu’au marché du travail en Haïti.



Conçu comme un lieu d’aide à l’orientation professionnelle, ce Forum leur permettra d’approfondir leur connaissance des diverses formations techniques et universitaires offertes en Haïti, mais aussi d’échanger avec des professionnels en activité pour découvrir des opportunités d’emploi en Haïti.



IH/ iciHaïti