iciHaïti - Culture : Festival inter-culturel du conte





Dans le cadre de la journée mondiale du conte, célébrée le 20 mars prochain, la Direction de la Bibliothèque Monique Calixte (BMC) va consacrer une quinzaine aux contes.



Les activités débuteront samedi 18 mars avec une exposition de livres et d’illustrations de contes sur la passerelle de la bibliothèque. Dans l'après-midi du même jour à 2h00 p.m. une animation de conte sera assurée par Watsuze Leonard. Des contes sur CD audio et DVD seront également disponibles pour écoute durant toute la période des activités.



Vendredi 24 mars : les clubs de lecture et d’anglais se proposent d’organiser à partir de 3h00 p.m., un salon de lecture de contes en français, créole et anglais.



Samedi 25 mars : le troubadour Johnny Zéphirin rejoindra les enfants de la BMC pour un atelier de conte-dessin et d’interprétation.



Cette série d'activités autour du conte prendra fin le samedi 1er avril par un spectacle en collaboration avec Foudizè Théâtre dans le cadre du Festival Kont Anba Tonèl.



IH/ iciHaïti