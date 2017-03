iciHaïti - Conférence-débat : «Haïti, les transferts de Fonds : Impacts sur l'Economie Nationale»





Mardi 28 mars 2017, une conférence-débat se tiendra dans les locaux de la Banque de la République d’Haïti (BRH) autour du thème « Haïti, les transferts de Fonds: Impacts sur l'Économie Nationale ». L’objectif de cette conférence est d’initier une réflexion sur cette problématique dans la perspective de définition d’une politique économique globale.



Il s’agit plus spécifiquement de :



- D’analyser les flux entrants et sortants (Composantes et destinations) ;

- D’établir le lien entre transferts de fonds, balance des paiements et valeur de la gourde ;

- D’évaluer l’impact des transferts sur l’économie nationale ;

- De tirer les enseignements pour une politique globale.



IH/ iciHaïti