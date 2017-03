iciHaïti - Politique : 8 haïtiens illégaux arrêtés aux Bahamas





Après une période d'accalmie de quatre semaines, le Département de l'immigration des Bahamas, a repris ses contrôles, à la recherche des migrants illégaux et arrêté cette semaine, dans la région de Freeport et Eight Mile Rock, 11 ressortissants étrangers dont 8 haïtiens (7 hommes et une femme), 2 brésiliens et une femme jamaïcaine, a indiqué Napthali Cooper, Porte parole de l’immigration.



Le Porte-parole a précisé que les 8 ressortissants haïtiens n'avait pas de statut légal aux Bahamas, qu’ils étaient entrée clandestinement par bateau et restés sans autorisation sur le territoire des Bahamas.



IH/ iciHaïti