iciHaïti - Agriculture : Inauguration d'une banque d'outils et d'intrants agricoles





Ce samedi matin à Carrefour Vévé, au local de la « Ferme du Soleil / UNOSH » à Thomonde (Plateau Central), aura lieu la cérémonie d’inauguration du projet de banque d’outils agricoles.



Cette « Banque d’outils, d’équipements et d’intrants agricoles », doit contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les trois sections communales de Thomonde, par l’accroissement de la production agricole.



Le projet, d’un coût total de près de 45,000 dollars américains, a été financé pour près de 40,000 dollars par la Minustah et 5,000 dollars par le Trésor Public.



