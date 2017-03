iciHaïti - USA : Avis voyageurs américains en Haïti concernant le virus Zika





Ambassade des États Unis à Port-au-Prince. Avis voyageurs, Virus Zika Mise à jour :



Les « Centers for Disease Control and Prevention » (CDC) ont mis à jour les directives de voyage le 10 mars, 2017, recommandant aux femmes enceintes de ne pas se rendre à Haïti ou tout autre endroit où il y a un risque d'infection par le virus Zika.



Pour une carte du monde des zones affectés par ZIKA, visitez la carte interactive du CDC wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-information



Pour plus d'informations à propos des directives de voyage pour les femmes enceintes, visitez le site Web du CDC : www.cdc.gov/zika/pregnancy/index.html



Pour plus d'informations générales et les dernières mises à jour à propos du zika et des mesures pour prévenir les piqûres de moustiques et l'exposition sexuelle au virus, visitez : www.cdc.gov/zika/pregnancy/index.html



Le CDC a publié les avis de voyage pour des zones qui ont une épidémie de virus Zika actuellement documenté, incluant Haïti : www.cdc.gov/zika/



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-18625-icihaiti-sante-croisade-de-la-crh-contre-le-zika.html

http://www.haitilibre.com/article-18522-haiti-sante-distribution-de-kits-anti-zika-a-des-femmes-enceintes.html

http://www.haitilibre.com/article-18359-haiti-sante-premier-cas-de-microcephalie-confirme-en-haiti.html

http://www.icihaiti.com/article-17949-icihaiti-sante-plus-de-2-600-cas-de-zika-confirmes-en-6-mois.html

http://www.haitilibre.com/article-17876-haiti-flash-naissance-du-premier-bebe-haitien-atteint-de-microcephalie.html

http://www.haitilibre.com/article-17563-haiti-sante-la-croix-rouge-haitienne-lance-l-operation-anti-zika.html

http://www.icihaiti.com/article-16993-icihaiti-sante-depuis-l-apparition-du-virus-zika-1-777-cas-recenses.html



IH/ iciHaïti